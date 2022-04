FC Bayern: Moritz Mosandl und Rares Canea mit Vertragsverlängerung nach Kreuzbandriss

Es war ein Schock für das Talente-Duo des FC Bayern - und für alten Moritz Mosandl, der wie Rares Canea im vergangenen August 2021 einen Kreuzbandriss erlitten hatte , brach nach eigener Aussage „so ziemlich alles zusammen und ich dachte mir nur, was mache ich jetzt.“

Umso mehr, weil der 19-Jährige in der Saison-Vorbereitung bereits bei den Profis um Coach Julian Nagelsmann reinschnuppern durfte, ehe er sich so schwer verletzte.

FC Bayern: Moritz Mosandl und Rares Canea verlängern

Doch der Rekordmeister glaubt fester denn je an das Comeback seiner Hochveranlagten - und verlängerte nun die auslaufenden Verträge von Mosandl und dem ein Jahr jüngeren Canea bis 2024 und 2023.

Zur Erinnerung: Beim 2:3-Testspiel am 17. Juli 2021 war Mosandl für den verletzten Christopher Scott eingewechselt worden. Auch in den folgenden beiden Vorbereitungsspielen gegen Ajax Amsterdam und Borussia Mönchengladbach war er mit von der Partie, ehe Mosandl unter Trainer Martin Demichelis hoffnungsvoll in die Regionalliga-Saison mit Bayerns Reserve startete - und die Kreuzband-Blessur erlitt.