Islam Dulatov: MMA-Hoffnung, Model - und Weltstar in spe?

An diesem Samstag bestreitet der 23-Jährige seinen siebten Kampf, beim Event NFC 8 der deutschen Liga National Fighting Championship peilt der Weltergewichtler in Düsseldorf gegen den Österreicher Michael Rirsch seinen sechsten Sieg in Folge an. (MMA Fighting Night am Samstag: SPORT1 zeigt NFC 8 ab 23 Uhr im Free-TV und LIVESTREAM)