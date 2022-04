2. Bundesliga heute: Ingolstadt - Aue, Dresen - Schalke LIVE im TV, Stream & Ticker

Am 28. Spieltag der 2. Liga empfängt der FC Ingolstadt Erzgebirge Aue zum Krimi im Abstiegskampf. Auch Schalke 04 ist gefordert. Im Top-Spiel am Samstag kommt es zu einer hochbrisanten Partie.

Nur noch acht Spieltage sind in der zweiten Liga absolvieren. Somit rücken die Entscheidungen im Ab- und Aufstiegskampf näher. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Im Tabellenkeller könnte es nun am 28. Spieltag zu einer ersten Vorentscheidung kommen. Das Schlusslicht, der FC Ingolstadt 04, empfängt am Freitagabend Erzgebirge Aue zum Keller-Krimi. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Für die Schanzer könnte es die letzte Möglichkeit sein, doch noch in der zweiten Liga zu bleiben. Schließlich haben sie aktuell 13 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Dafür müssen die Ingolstädter aber die Negativserie beenden. In diesem Jahr gewannen sie erst eine von neun Partien. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Dynamo Dresden mit Heimspiel gegen Schalke 04

Eine deutlich schwierigere Aufgabe wartet dabei auf den Tabellen-16. Dynamo Dresden. Im heimischen Stadion empfangen sie Schalke 04. Sie sind dabei der klare Underdog, denn der Revierklub steht im oberen Tabellendritten und möchte direkt wieder zurück in die Bundesliga.

Top-Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Hansa Rostock

Ein brisantes Duell wartet derweil im Top-Spiel der zweiten Bundesliga am Samstagabend. Der Tabellenführer FC St. Pauli reist nach Mecklenburg-Vorpommern zu Hansa Rostock.

In dem Duell der beiden Traditionsvereine geht es aber nicht nur um Prestige, sondern auch um wichtige Punkte. Schließlich will der Klub aus Hamburg erstmals seit 2011 wieder in der höchsten Klasse spielen. Rostock muss noch um den Klassenverbleib, denn sie liegen nur sechs Punkte vor Dresden.