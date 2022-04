Bundesliga: FC Augsburg mit Personalsorgen im Abstiegskampf

Augsburg muss am Sonntag auf Felix Uduokhai verzichten © FIRO/FIRO/SID

Der FC Augsburg muss im Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg wohl zahlreiche Ausfälle verkraften. Trainer Markus Weinzierl fehlen gleich drei Stürmer.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss im Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr) wohl zahlreiche Ausfälle verkraften.

„Dass gleich alle drei Stürmer aus dem Spiel gegen Stuttgart ausfallen, tut natürlich weh“, sagte Weinzierl, der vor dem Duell mit den Wölfen und dem Nachholspiel am kommenden Mittwoch gegen Mainz 05 (18.15 Uhr) dennoch nicht jammern will: „Darauf müssen wir als Mannschaft reagieren. Es stehen uns spannende sechs Wochen bevor, in denen wir Vollgas geben und alles reinschmeißen müssen.“