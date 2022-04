Bundesliga: Petersen verlängert in Freiburg

„Wir haben Nils bewusst alle Zeit gegeben, damit er für sich eine gute Entscheidung treffen kann. Jetzt freuen wir uns sehr über die Verlängerung dieser so erfolgreichen und besonderen Zusammenarbeit“, sagt Sportvorstand Jochen Saier und schob an, „Nils hat in den vergangenen sieben Jahren Großes für den Sport-Club geleistet und auch in jüngster Zeit gezeigt, dass er immer noch ein besonderer Abschlussspieler sein kann. Nils tut uns auf und neben dem Platz einfach gut.“