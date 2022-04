LoL: Take Notes! Alle Infos zum MSI 2022

Das diesjährige MSI wird in Asien stattfinden © Riot Games

Das Mid-Season Invitational, kurz MSI, ist neben den alljährlich stattfindenden Worlds das zweite große internationale Event im League-of-Legends-Kalender. Zwar ist das MSI mit zwölf Teilnehmern im Vergleich zu 24 an der Weltmeisterschaft partizipierenden Teams deutlich kleiner, aber auf keinen Fall weniger prestigeträchtig.

Nachdem das Turnier letztes Jahr in Island stattfand, wird es dieses Jahr in Südkorea, besser gesagt in Busan unter dem Motto „Take Notes“ ausgetragen.