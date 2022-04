WM-Auslosung 2022 LIVE! Die Gruppenziehung im TV, Livestream & Liveticker - Auf wen trifft die DFB-Elf?

FIFA WM 2022-Auslosung der Gruppen am in Doha © Imago

Am Freitag findet die Auslosung für die WM 2022 in Katar statt. Auf die deutsche Nationalmannschaft könnte eine schwere Vorrundengruppe warten. SPORT1 begleitet die Auslosung im LIVETICKER.

Am heutigen Freitag (ab 18:00 Uhr) werden in Katar die Gruppen für die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft im November und Dezember 2022 ausgelost. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

WM 2022: Deutschland gegen den Weltmeister?

Die deutsche Nationalmannschaft, um Bundestrainer Hansi Flick, ist erst in Lostopf 2 zu finden. Das bedeutet, dass DFB-Team trifft in Katar in jedem Fall auf einen Gegner aus Lostopf 1, welcher mit Brasilien, Frankreich, England, Portugal und Spanien hochkarätig besetzt ist.