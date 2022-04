NFL: Hier ist der Deutsche Amon-Ra St. Brown besser als alle Superstars

Amon-Ra St. Brown sorgt in einer starken Rookie-Saison in der NFL für einen besonderen Bestwert. Da kommen selbst Superstars wie Cooper Kupp nicht ran.

Amon-Ra St. Brown hat eine sensationelle erste Saison in der NFL gespielt.

Der Rookie drehte bei den Detroit Lions vor allem in der zweiten Saisonhälfte auf und katapultierte sich in höhere Sphären. (INTERVIEW: Amon-Ra St. Brown - „Auch die Besten können mich nicht einschüchtern“)

Wo andere Neulinge in die Rookie-Wall krachen und von der Knochenmühle NFL eingebremst werden, legte der 22-Jährige eindrucksvoll nach.

Amon-Ra St. Brown dreht bei Lions auf

So gelangen St. Brown in den letzten sechs Saisonspielen immer über acht Catches, alle seine fünf NFL-Touchdowns (mit Abstand deutscher Rekord) erzielte er in den letzten sechs Partien. (EXKLUSIV: Die St. Brown-Brüder im Doppel-Interview)