Handballer treten in Bestbesetzung zu WM-Play-offs an

Die deutschen Handballer können bei den entscheidenden WM-Play-offs gegen die Färöer in Bestbesetzung antreten. Bundestrainer Alfred Gislason nominierte am Freitag 18 Spieler für die Begegnungen am 13. und 16. April gegen den krassen Außenseiter.

Deutsche Handballer klar favorisiert

Das Hinspiel am 13. April (18.15 Uhr) wird in Kiel ausgetragen, die Entscheidung fällt drei Tage später in Torshavn (20.00 Uhr). Nur der Sieger qualifiziert sich für die WM im Januar 2023 in Polen und Schweden.