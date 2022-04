Vegetarier: Nagelsmann braucht neuen Spitznamen

Julian Nagelsmann wird wohl einen neuen Spitznamen bekommen. Bislang wurde der Trainer von Bayern München „Hacki“ gerufen, weil Hackbraten, von ihm auch selbst zubereitet, sein Lieblingsgericht war. In Zukunft aber will sich Nagelsmann vegetarisch ernähren.

Vielleicht werde er nun "Vegan-Hacki" oder "Erbsi" heißen, scherzte er am Freitag. Diese Entscheidung dürfe Benjamin Pavard treffen, der ihm auch seinen bisherigen Spitznamen verpasst habe, sagte Nagelsmann: "Vegan-Hacki oder Erbsi, was ihm besser schmeckt, so kann er mich dann nennen.