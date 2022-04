Will-Smith-Eklat: NBA-Ikone Abdul-Jabbar kassiert heftigen Gegenwind für Kritik

Kareem Abdul-Jabbar kassiert für seinen Blog über Will Smith auch Gegenwind © Imago

„Ärgerlich, herablassend und erniedrigend“: Die vielbeachtete Abrechnung von NBA-Legende Kareem Abdul-Jabbar mit Oscar-Gewinner Will Smith erfährt nicht nur Zuspruch.

Seine Kritik an Oscar-Gewinner Will Smith für dessen Ohrfeige gegen Comedian Chris Rock hat hohe Wellen geschlagen.

Der langjährige Rekordscorer der NBA kassiert zum Teil auch heftigen Gegenwind. Und seinerseits Kritik, dass seine Einlassungen „schädlicher für schwarze Menschen sind als alles, was Will Smith getan hat“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Kareem Abdul-Jabbar kriegt heftigen Gegenwind

Diese Meinung vertritt die afroamerikanische Künstlerin und Bürgerrechts-Aktivistin Bree Newsome. Via Twitter attestierte sie Abdul-Jabbars Meinungstext, „dass er weißen Menschen die Erlaubnis gibt, ihren Rassismus zu rechtfertigen, den sie gegen andere Schwarze richten, die nicht Will Smith heißen“. Aus ihrer Sicht sei das der Grund, „warum so viele weiße Leute diesen Text freudig teilen“.