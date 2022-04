Frauen-Bundesliga: Topspiel in Wolfsburg

Gipfeltreffen der Frauen-Bundesliga in Wolfsburg © FIRO/FIRO/SID

Trainer Jens Scheuer von Meister Bayern München sieht das Gipfeltreffen der Frauen-Bundesliga in Wolfsburg am Sonntag als „Endspiel“ um den Titel.

Trainer Jens Scheuer von Meister Bayern München sieht das Gipfeltreffen der Frauen-Bundesliga beim VfL Wolfsburg am Sonntag (14.00 Uhr) als „Endspiel“ um den Titel. „Da brauchen wir nicht drumherum reden: Wenn Wolfsburg das Spiel gewinnt, gehe ich mit dem Restprogramm nicht davon aus, dass sie da noch Federn lassen“, sagte Scheuer zwei Tage vor dem Duell der deutsche Topteams.

Der viermalige Meister aus München tritt ebenfalls in Jena und in Leverkusen sowie gegen Turbine Potsdam an.