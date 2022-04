FC Bayern: Nagelsmann-PK vor Freiburg-Spiel im LIVETICKER

Der FC Bayern bestreitet am Samstag sein Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Trainer Julian Nagelsmann spricht auf der Pressekonferenz über das Team von Christian Streich und gibt ein Personalupdate.

Nach der Länderspielpause steht für den FC Bayern am Samstagnachmittag das Auswärtsspiel beim SC Freiburg an. (LIVETICKER: SC Freiburg - FC Bayern, Samstag ab 15.30 Uhr)

Auf der Pressekonferenz wird Trainer Julian Nagelsmann ab 12 Uhr verraten, ob Robert Lewandowski mit in den Breisgau reist. Der Pole fehlte am Donnerstag beim Training, denn laut Kicker zog er sich während der WM-Playoffs eine Rippenprellung zu. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

+++ Nagelsmann über Kimmich +++

„Ich habe mit ihm besprochen, dass er, wenn alles ruhig bleibt, nach Freiburg nachreisen kann. Er hat gestern herausragend trainiert, da hatte man das Gefühl, das Kind ist schon da, da hatte er so einen Euphorieschub. Aber das Kind ist noch nicht da. Wir hoffen, dass das Kind gesund zur Welt kommt, und hoffen auch, dass er morgen spielen kann. Die Geburt geht aber vor, da müssen wir abwarten.“

+++ Nagelsmann über Gnabry +++

„Ich bin sehr zuversichtlich, Serge hat sportlich hier alles, was er braucht und einen Trainer, der große Stücke auf ihn hält. Er ist ein sehr guter Spieler, der herausragend gute Spiele gemacht hat und auch in Zukunft herausragend gute Spiele machen wird. Am Ende ist es eine Verhandlungssache zwischen Klub und Spieler, aber ich bin mir sicher, dass wir da auf einen grünen Zweig kommen. Ich würde ihn gerne behalten.“