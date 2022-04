ELF: Trikotverkauf für den guten Zweck

Anzeige

Fundraising: Jedes Trikot kostet 99,99 Euro

Die European League of Football (ELF) setzt ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Zur im Juni beginnenden neuen Saison werden neben den zwölf Franchises aus fünf Nationen die Ukraine Braves als virtuelles 13. Team in die Liga aufgenommen. Wie die ELF mitteilte, sollen mit dem Verkauf von Trikots der Mannschaft Einnahmen für Kriegsopfer gesammelt werden.

Ab Freitagabend können Fans auf der ELF-Homepage für 99,99 Euro ein gelb-blaues Trikot der Mannschaft erwerben. Alle Einnahmen sollen auf ein Fundraising-Konto der Nationalbank überwiesen werden, mit dem vom Krieg betroffene Zivilisten unterstützt werden. Auf dem Shirt mit dem Schriftzug "The bravest Jersey on Earth" ist neben der Zahl 24 als Symbol für den russischen Angriff am 24. Februar auch das Wappen der Ukraine abgebildet.

"Mit der Aufnahme der Ukraine Braves in unsere Liga bringen wir unsere Solidarität zum Ausdruck und hoffen darauf, dass sich viele Fans mit dem Kauf dieses Trikots anschließen und uns dabei helfen, die Menschen in der Ukraine unterstützen zu können", sagte ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica.

Commissioner Patrick Esume ergänzte: "Mit der Aufnahme der Ukraine Braves setzen wir ein Signal." Er wünsche sich zudem, "dass in Zukunft auch eine Franchise aus der Ukraine in der European League of Football dabei sein wird. Je eher, desto besser", sagte er.