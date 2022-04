Watzke: „Wird dauern, bis Automatismen zurückkehren“

Erstmals seit 763 Tagen werden zu dem Spitzenspiel wieder 81.365 Zuschauer erwartet. "Wir alle in dieser Gesellschaft haben in den vergangenen zwei Jahren sehr gelitten", sagte Watzke: "In diesen 24 Monaten war es zwischen Klub und Fans sehr schwierig, den Kontakt in dieser engen Form zu halten." Allein schon deshalb werde der Samstag "ein besonderer Tag für uns", der Gedanke daran löse bei ihm "jetzt schon Gänsehaut aus".