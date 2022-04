Schwimmen: Elendt verbessert deutschen Rekord erneut

Schwimmerin Anna Elendt hat beim Meeting in San Antonio ihren eigenen deutschen Rekord im Finale über 100 m Brust nochmal verbessert.

Die 20-Jährige unterbot ihre erst im Vorlauf aufgestellte Bestmarke nur wenige Stunden später in 1:05,58 Minuten um 38 Hundertstel und landete damit hinter Weltrekordhalterin Lilly King (USA) auf Rang zwei.

Ihren im Vorjahr aufgestellten deutschen Rekord (1:06,50 Minuten) unterbot Elendt gar um fast eine Sekunde und schaffte damit schon früh in der Saison die Normen für die WM in Budapest (18. Juni bis 3. Juli) und die EM in Rom (11. bis 21. August).