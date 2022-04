WWE: Bittersüße Undertaker-Reunion vor WrestleMania 38 in Dallas

Der Taker, der am heutigen Freitag nach der TV-Show Friday Night SmackDown in die Hall of Fame von WWE aufgenommen wird, wurde schon am Tag vorher in kleinerem Rahmen geehrt: Am ersten Tag des Fanfests Axxess wurde dem „Phenom“ ein Denkmal im wörtlichen Sinne gesetzt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)