Berater verrät: So sieht Mesut Özils Zukunft nach Suspendierung aus

Özil am Tiefpunkt: "Er hat seinen Anteil daran"

Özil war suspendiert worden, nachdem er sich offenbar mit Trainer Ismail Kartal überworfen hatte. Özil soll mit einer Auswechslung zur Halbzeit nicht zufrieden gewesen sein. Der Spieler selbst hatte sich zu dem Vorfall bisher nur mit einer kryptischen Nachricht bei Twitter geäußert, in der er schrieb, dass Fener „über allem“ stehe.

Deutlicher wurde sein Berater: Özil werde „noch zwei Jahre hier bei Fenerbahçe bleiben, bis sein Vertrag ausläuft. Er will seinen Beitrag leisten. Er will spielen, er will 90 Minuten auf dem Feld bleiben.“