Lienen: WM-Vergabe an Katar ist "krank"

Linen schimpft auch über Brasilien-WM

Generell sei die Vergabe von Sportgroßereignissen in Länder mit einer problematischen Einstellung gegenüber Menschenrechten nicht nachhaltig. "Warum sind die Olympischen Spiele in Russland und China gewesen? Was erleben wir dort? Was hat eine WM in Brasilien zu suchen, wenn es dem Land nicht hilft?", sagte Lienen: "Es werden Millionen und Abermillionen in Stadien investiert, die später vergammeln. Die Einnahmen kommen der FIFA und den internationalen Konzernen zugute. Großereignisse sollten in Länder gehen, um sie damit zu unterstützen."