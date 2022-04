Robert Lewandowski fehlt im Bayern-Training - Serge Gnabry wieder fit

Robert Lewandowski muss offenbar eine Trainingseinheit des FC Bayern auslassen. In den wichtigen nächsten Spielen sollte er aber wieder zur Verfügung stehen - genauso wie Serge Gnabry.

Wie der Kicker berichtet, zog sich der polnische Stürmer bei den Spielen in den WM-Playoffs eine Rippenprellung zu. Die Verletzung sei allerdings kein Grund zur Sorge, schon am Freitag solle der Superstar wieder mit dem Team auf dem Platz stehen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Die Bayern spielen am Samstag auswärts beim FC Freiburg, am kommenden Mittwoch steht dann das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Villarreal an. Bei beiden Spielen wird mit einem Lewandowski-Einsatz gerechnet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)