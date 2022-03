3. Liga: FSV Zwickau – SV Waldhof Mannheim (Sonntag, 13:00 Uhr)

Waldhof will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei Zwickau punkten. Zuletzt spielte der FSV Zwickau unentschieden – 0:0 gegen den SC Verl. Mannheim siegte im letzten Spiel gegen den TSV 1860 München mit 3:0 und liegt mit 52 Punkten weit oben in der Tabelle. Im Hinspiel begnügten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung.

Die Heimbilanz von Zwickau ist ausbaufähig. Aus 15 Heimspielen wurden nur 17 Punkte geholt. Wer die Heimmannschaft als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 121 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Am liebsten teilt der FSV Zwickau die Punkte. Da man aber auch zehnmal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Die volle Punkteausbeute sprang für Zwickau in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.