Liverpool-Star Thiago: So etwas hab ich noch nie erlebt Thiago: So etwas hatte ich noch nie

Der FC Liverpool steht vor einem wegweisenden Monat in dieser Saison. Ex-Bayern-Star Thiago ist voller Vorfreude.

Im April muss Liverpool in acht wichtigen Spielen in drei unterschiedlichen Wettbewerben antreten. Sieben Partien bestreiten die Reds dabei in nur 22 Tagen.

In der Champions League wollen sie gegen Benfica das Halbfinale klarmachen, in der Premier League steht das Titel-Wegweisende-Duell gegen Manchester City auf dem Plan. Und auch im FA-Cup heißt der Konkurrent um den Einzug ins Finale Manchester City. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Thiago freut sich auf Wochen der Wahrheit bei Liverpool

Ein Spieler, dem Entscheidungsspiele von seiner Bayern-Zeit nicht fremd sind, ist Thiago. Der Spielmacher freut sich auf die kommenden Herausforderungen, wie er betont.

„Neulich habe ich mit einigen Freunden darüber gesprochen, und ich habe in all den Jahren, in denen ich im Fußball tätig bin, noch nie einen so aufregenden Monat erlebt, mit so wichtigen und spannenden Spielen alle drei Tage. Das wird großartig“, wird der Spanier in einem Interview auf der vereinseigenen Homepage zitiert. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Man spiele innerhalb kürzester Zeit in den wichtigsten Wettbewerben gegen die besten der Welt. Und der Mittelfeldspieler warnt bereits die Konkurrenz: „Es fühlt sich an wie bei einer Weltmeisterschaft, einer Europameisterschaft, wo jedes Spiel ein Finale ist. Damit sind wir in einer Alles-oder-Nichts-Stimmung und wir sind da.“

Der kürzlich gewonnene Titel im Ligapokal habe der Mannschaft zusätzlich Auftrieb gegeben. „Der Carabao Cup hat uns selbstbewusster gemacht. Wir haben viel investiert, um das Finale zu gewinnen, wir haben es gewonnen und die Jungs waren unglaublich glücklich und zufrieden, auch mit der Leistung im gesamten Wettbewerb“, meint der 30-Jährige:

„Jetzt ist es wichtig, dass wir richtig in diesem Moment der Saison ankommen und bereit sind, für die Finals, die kommen.“