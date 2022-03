BVB: Rose und Watzke freuen sich auf volles Stadion gegen RB Leipzig

Das lag nicht etwa an Haaland, denn zu seinem Superstar musste Rose später eine Hiobsbotschaft verbreiten - und es lag auch nicht an den anderen BVB-Spielern.

Um genau zu sein, werden es am Samstag 763 Tage sein, in denen der Signal-Iduna-Park mit seinen 81.365 Zuschauern nicht mehr ausgelastet war. Im Topspiel gegen RB Leipzig (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) wird der langersehnte Wunsch der Dortmunder also nach über zwei Jahren Realität.