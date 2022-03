Ringen: Brugger holt EM-Bronze

Die deutschen Ringerinnen dürfen sich bei der EM in Budapest über die ersten drei Medaillen für das DRB-Team freuen. Elena Brugger (Adelhausen) gewann am Donnerstagabend das kleine Finale in der Klasse bis 59 kg und sicherte sich Bronze. Zudem zogen Anna Schell (Unterföhring/72 kg) sowie Luisa Niemesch (Weingarten/62 kg) ins Finale ein und kämpfen am Freitag um Gold.