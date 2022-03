Darts Premier League: Price mit gebrochener Hand raus - Van Gerwen erlebt Debakel

Price lässt am dritten Abend der Premier League die Muskeln spielen

Gerwyn Price scheidet mit gebrochener Hand bei der Cazoo Premier League of Darts am 8. Spieltag schon im Viertelfinale aus. Auch Michael van Gerwen spielt desolat.

Die Ex-Weltmeister Gerwyn Price und Michael van Gerwen haben am 8. Spieltag der Cazoo Premier League of Darts ein Debakel erlebt.

„Iceman“ Price war durch einen Knochenbruch in seiner Wurfhand gehandicapt und kassierte gegen Joe Cullen ein 3:6 im Viertelfinale von Birmingham. (BERICHT: Darts-Superstar spielt mit gebrochener Hand)

„MvG“ erging es gegen James Wade noch schlechter. Nach einem 2:6 gegen „The Machine“ war auch für den fünfmaligen Premier-League-Sieger direkt in der ersten Runde Schluss. (DATEN: Premier League Darts: Spielplan und Ergebnisse)

Price mit gebrochener Hand und 0:4

Bei Price sah es schnell nach einer ganz üblen Klatsche aus. Gegen Cullen, der das Turnier am 7. Spieltag gewonnen hatte, lag der „Iceman“ schon mit 0:4 hinten.

Erst einen Tag zuvor war offiziell bekannt geworden, dass Price sogar einen Bruch in der Hand erlitten hatte. Die Verletzung war schon Anfang März bekannt geworden, wegen zu großer Schmerzen hatte er auch für den 5. Spieltag der Premier League abgesagt , danach aber wieder gespielt.

Gegen Cullen meldete er sich am 8. Spieltag noch einmal zurück und kämpfte sich bis auf 3:4 ran. Aber der „Rockstar“ gab danach wieder den Ton an und machte das Match mit zwei Legs in Serie zu. Mit 31,6 Prozent auf Doppel war Cullen gegen Price (23,1) den entscheidenden Tick besser.