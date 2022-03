Anzeige

"Oh, wow, das passiert ja wirklich!"- Omar Richards blickt auf Anfangszeit beim FC Bayern München zurück Bayern-Profi: „Das passiert ja wirklich“

Wer hat denn jetzt recht? Richards verrät seine Körpergröße

SPORT1

Omar Richards spielt seit Sommer 2021 für den FC Bayern München. Der 24-Jährige spricht über seine Anfangszeit beim deutschen Rekordmeister.

Omar Richards hat seit seinem Wechsel zum FC Bayern München im vergangenen Sommer bereits zehn Bundesliga-Einsätze auf dem Konto. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Der 24-Jährige sprach im Mitgliedermagazin des deutschen Rekordmeisters unter anderem über das Interesse des FC Bayern und seine ersten Monate in München.

Auf die Frage, wann er realisiert habe, dass die Münchner Interesse an einer Verpflichtung haben, antwortete der gebürtige Engländer: „Als ich den ersten Videocall mit Marco Neppe hatte. Zuvor hatte ich natürlich gehört, dass Bayern interessiert sein soll, aber man hört viel in der Fußballwelt. Erst als ich bei diesem Videocall saß, ist mir bewusst geworden: Oh, wow, das passiert ja wirklich! Danach hatte ich monatelang Bilder im Kopf.“

Bayern-Neuzugang: „Das war unglaublich“

Richards weiter: „Ich stellte mir vor, wie es sein würde, bei Bayern zu spielen. Es dauerte noch fast ein halbes Jahr, bis ich wirklich in München war.“

Über seinen ersten Moment in der Kabine an der Säbener Straße sagte der 24-Jährige: „Ich habe meinen Namen am Spind zwischen Serge Gnabry und Leroy Sané entdeckt. Das war unglaublich. Es hat eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das ja alles ganz normale Menschen sind, egal was sie auf dem Rasen draufhaben.“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Richards schwärmt von Kimmich

„Alle haben mich herzlich aufgenommen. Am Anfang waren auch noch ein paar Spieler im Urlaub. Aber irgendwann war die Mannschaft zum ersten Mal komplett. Ein Superstar nach dem anderen kam herein – da wurde mir endgültig klar: Wow, ich bin wirklich bei Bayern München!“, so der Sommer-Neuzugang vom FC Reading.

Zudem habe es einen Spieler gegeben, der sich in der Mannschaft besonders um ihn gekümmert habe: „Joshua Kimmich. Vom ersten Tag an bis heute. Er fragt nach, wie es mir geht, gibt mir Tipps, was ich verbessern kann. Das schätze ich sehr. Joshua ist wie ein großer Bruder für mich. Er versteht, dass es nicht so leicht ist, in ein fremdes Land zu ziehen, von einem kleinen Team zu einem der besten Klubs Europas zu wechseln.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

