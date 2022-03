WM-Auslosung: Welche Wunschgegner für Deutschland? Jetzt abstimmen

Am Freitag findet die WM-Auslosung statt. Welche Gegner wünschen Sie sich für das deutsche Team in der Gruppenphase? Stimmen Sie ab!

Am 21. November ertönt in Katar der Startschuss für die Fußball-WM. Spätestens ab Freitag wirft das Turnier in dem Wüstenstaat ihren Schatten voraus.