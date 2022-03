MLB: LA Dodgers geben an Schizophrenie erkrankten Ex-Profi Andrew Toles neuen Vertrag

Andrew Toles ist 2016 ein großer Star bei den Dodgers in der MLB. Mittlerweile ist er schwer krank und ein Pflegefall. Die Dodgers reagieren und helfen ihm mit einer rührenden Geste.

Von da an aber ging es bergab. Toles, der heute erst 29 Jahre alt ist, erlitt einen Kreuzbandriss. Das Jahr 2017 war dahin.

Toles hat Schizophrenie

Ein Jahr später, als er wegen wiederholt aufgetretener mentaler Probleme zwei Wochen in einer psychiatrischen Anstalt verbracht hatte, erhielt Toles dann die schreckliche Diagnose: Er leidet unter Schizophrenie. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der MLB)

Das Leben des so talentierten Baseball-Profis geriet fortan aus den Fugen.

Ab Mitte 2019 driftete er zwischen Krankenhäusern und Obdachlosenunterkünften hin und her. Nachdem ihn die Polizei von Key West hatte laufen lassen, fand ihn sein Vater Alvin im Dezember 2020 durch Zufall in West Palm Beach/Florida wieder.