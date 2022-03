Anzeige

Formel 1: Rennen in Las Vegas am Samstag - das steckt hinter der späten Uhrzeit Warum macht die Formel 1 das?

Formel 1 in Las Vegas: "So grotesk wie Fußball-WM in Katar"

Die Formel 1 geht mit dem Grand Prix in Las Vegas einen ungewohnten Weg. Nicht nur die Startzeit ist außergewöhnlich - auch der Tag des Rennens erstaunt.

Das neue Formel-1-Rennen in Las Vegas wird gleich in mehrfacher Hinsicht besonders.

Die Strecke wird nicht nur über den berühmten Las-Vegas-Strip vorbei an den bekanntesten Casinos und Hotels der Welt vorbeiführen - auch zeitlich müssen sich Fans und Fahrer umstellen. (BERICHT: Das sagen die Piloten zum Vegas-Coup)

Denn Vegas wird ein Nacht-Grand-Prix werden, der – auch das ist neu – an einem Samstag ausgefahren wird. Termin soll ein Wochenende im November sein, womöglich um Thanksgiving, also der 25. November. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Formel 1 am Samstag - so oft gab es das

Ein Termin abseits vom Sonntag ist dabei gar nicht komplett neu. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

So wurden in der Geschichte der Formel 1 sogar das allererste Rennen in Silverstone 1950 schon am Samstag gefahren, um die Sonntagsruhe nicht zu stören.

Insgesamt verteilten sich diverse Grands Prix sogar auf alle Wochentage: Montag (9), Dienstag (1), Mittwoch (2), Donnerstag (1), Freitag (3) sowie bereits 57 Sprint-Rennen an einem Samstag.

Nachtrennen in USA - Frühstück in Europa

Die späte Startzeit von 22 Uhr in den USA ist in Kombination mit Samstagabend bewusst gewählt. Zum einen, weil dann an den Casinos in Las Vegas der meiste Betrieb herrscht, zum anderen, weil die Zeitverschiebung für den europäischen Markt passt.

„Das ist die perfekte Zeit für ein Rennen“, verkündete Formel-1-Chef Stefano Domenicali und erklärt, warum Samstagabend in den USA auch „für das Publikum in Europa perfekt“ sei. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Dort findet das Rennen nämlich dann um 7 Uhr früh statt - passend zum Frühstück. Wäre man 22 Uhr Ortszeit am Sonntag gefahren, hätte ein Großteil der berufstätigen Europäer den Grand Prix wohl kaum verfolgen können.

Dass ein Samstagsrennen trotzdem ein gewisser Stilbruch der Formel 1 ist, ist für Geschäftsführer Domenicali erklärtermaßen „kein Problem“. Er betont: „Die Formel 1 darf nicht statisch sein. Es darf nicht sein, dass wir uns dran klammern, dass jedes Rennen um 15:00 Uhr nachmittags beginnen muss. Das wäre ein schwerer Fehler. Darum sind wir jetzt flexibler.“

Er macht sich ohnehin keine Sorgen, dass die Startzeit ein Nachteil für die Formel 1 sein könnte. „Wir hätten noch früher oder später fahren können. Es ist ganz egal. In dieser Nacht wird jeder auf Las Vegas schauen“, erklärte er selbstbewusst. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

