Premier League: Joe Hart von Pep Guardiola verstoßen, Torwart erinnert sich Wie Guardiola seinen Torwart verstieß

Englands Ex-Nationaltorhüter Joe Hart spricht über die Zeit unter Pep Guardiola und gibt Details über das ausschlaggebende Gespräch für sein Karriereende bekannt.

Joe Hart verrät Einzelheiten über das entscheidende Gespräch für sein Karriereende.

Der ehemalige Torhüter von Manchester City bekam von Pep Guardiola zu hören, dass er nicht Teil seiner zukünftigen Pläne ist. Hart stand jahrelang im Tor der Citizens, doch 2016 war überraschend und plötzlich Schluss. Der Grund: Guardiola.

Der spanische Trainer wechselte 2016 vom FC Bayern München nach Manchester und sorgte für einige personellen Änderungen. Auf der Torwartposition bevorzugte Guardiola einen Torhüter, der mit fußballerischen Fähigkeiten das Spiel von hinten heraus aufbauen kann. Hart war das weniger. Daher verpflichtete er zunächst Claudio Bravo als Ersatz und holte 2017 die aktuelle Nummer eins: den Brasilianer Ederson.

Guardiola: „Kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert“

Nach einer durchwachsenen Leistung bei der Europameisterschaft 2016 war Hart in die Sommervorbereitung nach Manchester zurückgekehrt. Zu Beginn der Vorbereitung spürte Hart das angespannte Verhältnis mit dem Katalanen und sprach mit Guardiola über seine Zukunftspläne bei den Skyblues.

In einer Folge des Podcasts In the Stiffs, die am Dienstag in voller Länge veröffentlicht wird, verriet Hart Einzelheiten zu diesem Gespräch und klärte auf wie er versuchte, Guardiolas Meinung zu ändern.

„Ich habe es einfach kommen sehen. Ich hatte eine sehr schlechte Europameisterschaft in diesem Jahr. Ich habe mich so schnell wie möglich zurückgemeldet und wusste, dass ich ihn auf die Palme bringen würde“, sagte Hart.

Guardiola hatte sich mit den Qualitäten von Hart beschäftigt, doch das zweistündige Gespräch endete mit den Worten: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert.“

Der Engländer versuchte ihn noch von einer Chance zu überzeugen. Doch Guardiola äußerte sich skeptisch: Er soll gesagt haben: „Natürlich bekommst du die Chance, aber (...).“ Sobald es am Ende ein „aber“ gebe, wisse man, dass es eine Entscheidung gibt, glaubt Hart. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Der 34-Jährige verriet auch, dass er unbedingt von Guardiola trainiert werden und die Gelegenheit nutzen wollte, eine neue Spielweise für einen Torhüter zu erlernen. Die Entscheidung akzeptierte er trotzdem.

„Ich wollte die Möglichkeit haben, von einem der besten Torhüter trainiert zu werden“, sagte Hart im Gespräch mit In the Stiffs über seine Karriere bei City. Doch der Katalane war hart: „Was ich in dir sehe, ist nicht das, was ich von meinem Torwart erwarte.“

Kann Hart seine Entscheidung nachvollziehen?

Für Hart war es eine schwere Zeit und eine Meinung des Trainers, die er zunächst nicht nachvollziehen konnte.

Doch rückblickend, auch wenn Hart gerne ein Teil von Manchester City geblieben wäre, könnte sein ehemalige Trainer Guaridola Recht gehabt haben. Im Podcast äußerte Hart: „Ich nehme an, er hatte Recht, ich konnte es nicht, er konnte mich nicht einfach in eine Mannschaft stecken und so spielen lassen, wie er es zu diesem Zeitpunkt wollte.“

Für Hart war das Kapitel Manchester City mit der Ankunft Guardiolas quasi beendet, noch im Sommer 2016 ließ er sich zum FC Turin nach Italien verleihen. Seit dieser Saison steht er nun bei Celtic Glasgow unter Vertrag. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)