NFL: OBJ, Julio Jones, Stephon Gilmore und Gronkowski - diese Stars sind noch Free Agents

Die Free Agency hat den NFL-Fans schon einige Blockbuster-Deals beschert. Trotzdem sind noch einige große Namen auf dem Markt. SPORT1 präsentiert die Stars, die noch auf einen großen Vertrag hoffen.

Wer hofft noch auf seinen großen Zahltag?

Seit dem 16. März läuft die Free Agency, und die Teams planen den neuen Angriff auf die Vince Lombardi Trophy. Vor allem die AFC West hat mit zahlreichen Mega-Moves auf sich aufmerksam gemacht. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

Die Denver Broncos sicherten sich die Dienste von Russell Wilson, aber auch den Las Vegas Raiders gelang mit Davante Adams ein echter Transfer-Coup. Dazu haben die Los Angeles Chargers mit Khalil Mack und J.C. Jackson eine Defense der Extraklasse geformt.

Doch trotz der vielen Deals, die schon eingetütet wurden, sind noch zahlreiche Top-Spieler auf dem Markt. Womöglich muss man einer bis nach dem Draft Ende April warten, bis ein Team zuschlägt.

SPORT1 präsentiert die klangvollsten Namen, die noch auf einen Vertrag warten.

Bobby Wagner - Linebacker

Nach zehn Jahren in Seattle wurde der Linebacker Mitte März von den Seahawks entlassen. Er war der letzte noch verbliebene Spieler der legendären Legion of Boom, die 2013 den Super Bowl gewann. Immer wieder wird der 31-Jährige mit den Rams in Verbindung gebracht. Auch über die Broncos. wo Ex-Seahawk Russell Wilson nun spielt, wurde schon spekuliert. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Odell Beckham Jr. - Wide Receiver

Mit den Rams gewann OBJ erst vor wenigen Wochen den Super Bowl. Sein Vertrag in Los Angeles ist inzwischen ausgelaufen und der Receiver befindet sich nach seinem Kreuzbandriss im NFL-Endspiel auf dem Weg der Besserung. Zwar haben beide Parteien Interesse an einem neuen Deal signalisiert, getan hat sich bislang aber noch nichts. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Julio Jones - Wide Receiver

Nach vielen erfolgreichen Jahren bei den Atlanta Falcons versuchte Julio Jones in der vergangenen Saison sein Glück in Tennessee. Nach nur einer Saison, in der der Receiver nicht wirklich ins Rollen kam und einmal mehr von Verletzungssorgen geplagt wurde, haben ihn die Titans aber bereits wieder entlassen. Knüpft er bei einem anderen Team wieder an frühere Leistungen an?

Tyrann Mathieu - Safety

Eigentlich würde der „Honey Badger“ gerne bei den Kansas City Chiefs bleiben, das hat er in mehreren Interviews bekundet. Als einer der besten Verteidiger der Liga möchte er aber auch dementsprechend bezahlt werden.

Nach erfolgreichen Jahren und einem Super-Bowl-Sieg wartet ein letzter großer Vertrag wohl nicht beim Team von Quarterback Patrick Mahomes, das sich wegen mangelnder Dollars schon von Hill trennen musste. Gerüchte über mögliche neue Arbeitgeber für Mathieu gibt es viele.

Jadeveon Clowney - Defensive End

Sein Vertrag bei den Cleveland Browns ist ausgelaufen, laut seines Agenten besteht zwischen beiden Parteien aber „gegenseitiges Interesse“ zur Unterzeichnung eines neuen Kontrakts. Interessiert sind am Defensive End aber selbstverständlich noch andere Teams. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Jarvis Landry - Wide Receiver

Bei Ex-Teamkollege Landry, der im März von den Browns entlassen wurde, ist die Situation ein wenig komplizierter. Ursprünglich hatte die Franchise dem Receiver die Erlaubnis erteilt, einen Tradepartner zu suchen. Zustande kam aber nichts. Laut Medienberichten besteht zwischen Team und Spieler nun aber - genau wie bei Clowney - gegenseitiges Interesse an der Fortführung der Zusammenarbeit.

So soll sich Landry in Cleveland zuhause fühlen und mit dem Team unbedingt einen Super Bowl gewinnen wollen. Mit Neu-Quarterback Deshaun Watson und Top-Receiver Amari Cooper (kam per Trade aus Dallas) legte Cleveland zumindest prominent nach. Andere Teams sind deswegen aber noch lange nicht aus dem Rennen.

Rob Gronkowski - Tight End

Wie die Zukunft des Tight Ends aussieht, ist aktuell völlig unklar. Nach dem Rücktritt von Tom Brady schien auch sein Karriereende besiegelt. Da TB12 aber ja inzwischen sein Comeback angekündigt hat, ist auch bei Gronk wieder alles möglich.

Zwischenzeitlich hatte er den Tampa Bay Buccaneers eine Rückkehr in Aussicht gestellt, unterschrieben ist aber noch nichts.

Calais Campbell - Defensive End

Kehrt der Defensive Lineman zu den Baltimore Ravens zurück? Bereits vor einigen Wochen erklärte General Manager Eric DeCosta, dass das Team hofft, Campbell wieder unter Vertrag zu nehmen.

Nun legte Head Coach John Harbaugh nach. So stehe die Franchise in regelmäßigem Kontakt mit dem Spieler. Der Cheftrainer drückt „die Daumen“, dass sich beide Seiten einigen können. Für Baltimore wäre die Rückkehr des Defensive Ends ein Gewinn. In den vergangenen zwei Jahren gelangen ihm in 27 Spielen alleine 77 Tackles.

JC Tretter - Center

Mit Center JC Tretter haben die Cleveland Browns Mitte März einen ihrer Schlüsselspieler entlassen. Seit 2017 spielte er für die Franchise, wurde in der Zwischenzeit sogar zum Präsidenten der Spielergewerkschaft gewählt.

Ist ein Team auf der Suche nach einem Leader mit konstanten Leistungen, dürfte Tretter ins Spiel kommen. Zuletzt wurde er verstärkt mit den Minnesota Vikings in Verbindung gebracht. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)

Stephon Gilmore - Cornerback

Nach vielen Jahren bei den Patriots und einer Auszeichnung als bester Verteidiger der Liga wurde der Cornerback im Oktober vergangenen Jahres an die Panthers abgegeben. Auch dort ist seine Zeit schon wieder vorbei.

An Interessenten mangelt es nicht. So gelten derzeit die New York Jets und die San Francisco 49ers als heißeste Eisen im Feuer. In einem CBS-Interview erklärte er Anfang März, ein erfolgreiches Team und ein guter Deal seien ihm wichtig, außerdem hätten bereits viele Spieler versucht, ihn zu rekrutieren.

Melvin Gordon - Running Back

Nach zwei Jahren bei den Denver Broncos ist der Running Back inzwischen Free Agent. Gespräche über eine Rückkehr zu seinem Ex-Team laufen, das bestätigte bereits Broncos-GM George Paton. Der Spieler selbst erklärte erst vor wenigen Wochen, gerne weiter in Denver spielen zu wollen. Sein Job sei noch nicht erledigt.

Mit Neu-Quarterback Russell Wilson sind die Aussichten zudem exzellent. Problematisch wird es beim Thema Finanzen, weshalb in den Verhandlungen andere Teams ins Spiel kommen. Außerdem haben die Broncos letztes Jahr mit Javonte Williams erst einen jungen Running Back gedraftet, der schon sehr gute Leistungen zeigte. Womöglich ist Gordon überflüssig, gerade, wenn er viel kostet.