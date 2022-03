Berater erklärt: Dieser Spieler-Abgang veränderte alles für Özil

Berater: Özil liebt es, mit intelligenten Spielern zu spielen

Dieser verließ den FC Arsenal 2018, nachdem er zuvor ein Jahr lang verletzt ausgefallen war. In der letzten gemeinsamen Saison schoss Özil noch zwölf Tore - in keiner seiner weiteren Spielzeiten kam er auf über sechs Treffer.

Als Spielmacher sei man vor allem auf den Spieler vor sich - den Stürmer - und den Mann im eigenen Rücken angewiesen. Dies sei Cazorla gewesen: „Er ist sehr smart, sehr intelligent und hat eine großartige Technik - was Mesut sehr gut hinter sich gebrauchen konnte.“

„Es hat sich sofort verändert“

Für den Özil-Berater ist klar: „Als Santi ging, konnte man sehen, dass es nicht mehr das selbe ist, es hat sich sofort verändert.“ Ob es wirklich nur an einem Spieler lag? Fraglich. Auch nach dem Cazorla-Abschied war Arsenal noch gut besetzt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Özil will Fenerbahce nicht verlassen

Doch der deutsche Ex-Nationalspieler will sich durchbeißen.

„Er will seinen Beitrag leisten. Er will spielen, er will 90 Minuten auf dem Feld bleiben.“