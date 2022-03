Bayern-Stürmer Choupo-Moting fällt mit Corona aus

Tabellenführer Bayern München muss im Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Der 33-Jährige ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und fällt daher vorerst aus. Wie die Bayern am Donnerstag mitteilten, befindet sich Choupo-Moting in häuslicher Isolation, es gehe ihm gut.

Choupo-Moting hatte sich am Dienstag mit Kameruns Nationalmannschaft durch einen 2:1-Sieg in Algerien das Ticket für die WM in Katar gesichert. In der laufenden Bundesliga-Saison kam der Routinier in 15 Spielen auf vier Tore.