KC verpasst direkte EU Masters-Qualifikation - Quo vadis Rekkles?

Martin "Rekkles" Larsson wechselte Ende 2021 zu Karmine Corp © Martin Larsson/Karmine Corp via Twitter

Seit einem Split spielt Martin „Rekkles“ Larsson nun bei Karmine Corp, mit denen er jüngst die direkte Qualifikation für die European Masters verpasste. Eine Chance gibt es noch, doch was passiert danach?

Es war DER Aufreger der im letzten Winter stattfindenden League-of-Legends-Transferphase: Superstar Martin „Rekkles“ Larsson verlässt die großen Bühnen des League-of-Legends-Zirkus und wechselte nach nur einem Jahr vom europäischen Schwergewicht G2 Esports in die unterklassige französische Liga LFL zu Karmine Corp.

Rekkles-Wechsel in die LFL nicht ohne Probleme

Zwar ist die LFL bei weitem keine schlechte Liga - leistungstechnisch auf Höhe der hierzulande heimischen Strauss Prime League - doch sicherlich auch kein Ort für einen Spieler vom Kaliber eines Rekkles, der sich nach wie vor auf der Höhe seines Schaffens befindet. Nicht umsonst bekam der AD-Carry im dem Wechsel vorausgegangenen Spring Split noch den MVP-Titel verliehen und wurde das ganze Jahr 2021 ins EU First All Pro Team berufen.

Entsprechend hoch waren die Erwartungen an Rekkles für die Saison 2022. Zumal er mit Karmine Corp zu einem äußerst erfolgreichen Team wechselte.

Denn während der Schwede 2021 mit G2 im Spring Split schon im Semifinal der LEC scheiterte und es anschließend im Sommer nicht einmal bis zu den Worlds schaffte, gewann KC in beiden Splits kurzerhand die European Masters. Quasi die Europameisterschaft der nationalen Ligen.

In den anschließenden Playoffs war von dieser durch die enge Abschlusstabelle suggerierte Leistungsdichte zwischen Platz eins und zwei aber wenig bis gar nichts mehr zu sehen. Denn im sogenannten Juggernaut-Match zwischen den beiden, fuhr LDLC OL mit einem cleanen 3:0 über Karmine Corp und Rekkles drüber.

Durch die Niederlage musste KC den Gang ins Lower Bracket antreten in dem man in den Semifinals auf das Academy Team von Team BDS traf. Doch auch hier gab es für Rekkles und Co nichts zu holen. BDS Academy gewann klar mit 3:1.