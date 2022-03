Premier League gibt Sonderweg bei Auswechslungen auf - Klopp wird erhört

Wegen Wechsel-Kontingent: Klopp redet sich in Rage

Die Premier League hat ein Einsehen und passt seine Auswechsel-Regelung an. Jürgen Klopp und Thomas Tuchel dürften erleichtert sein.

Zur kommenden Saison sind auch in der englischen Premier League in einem Spiel bis zu fünf statt drei Auswechslungen möglich. Dieser neuen Regelung stimmten die Klubs aus dem Fußball-Oberhaus am Donnerstag laut Mitteilung der Liga zu.