"Super Kerl": Anton Stach schwärmt von DFB-Stars um Müller und Gündogan

Was Hansi Flick nach seinem Länderspiel-Debüt zu ihm sagte, welche Mitspieler ihn am meisten beeindruckten und wie Thomas Müller ihn beim Golfen abzog: DFB-Neuling Anton Stach blickt im SPORT1-Interview auf seine ersten Erfahrungen im Nationalteam zurück.

Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler des FSV Mainz 05 war in den vergangenen eineinhalb Wochen erstmals Teil der deutschen Nationalelf, feierte beim 2:0-Sieg gegen Israel in Sinsheim sogar sein Länderspiel-Debüt. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Stach gibt Nervosität zu

Stach: So lief das Golfen mit Thomas Müller

SPORT1: Mit welchen Spielern haben Sie in Ihrer Freizeit am meisten unternommen?

Stach: Er hat in die Runde gefragt, ob jemand Lust auf Golf mit ihm hätte. David, Schlotti und ich haben zugesagt. Das Problem aus unserer Sicht: Thomas kann sehr gut Golf spielen, wir nicht. Auf dem Platz war das also eine ziemlich klare Angelegenheit. (lacht) Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Thomas ist ein super Kerl!

„Gündogan fand ich sehr krass“

Stach: Schwierige Frage! Da stand so viel Qualität auf dem Platz. Ilkay Gündogan fand ich persönlich sehr krass, von so einem Spieler kannst du dir enorm viel abschauen. Seine Vororientierung und Sicherheit am Ball waren wirklich überragend. Aber ich muss auch Jamal Musiala erwähnen. Ihr habt ja alle gegen Holland gesehen, was er draufhat. Das war beeindruckend. Da habe ich schon einiges mitnehmen können. Aber wie gesagt, allgemein hat mich die Qualität im Training beeindruckt.