Ukraine-Star Svitolina zieht sich vom Tennis zurück: "Unerträgliche Schmerzen"

Die Ukrainerin Elena Svitolina kündigt ihren vorübergehenden Abschied vom Tennis an. Nicht nur der Krieg in ihrer Heimat bereitet ihr Sorgen.

In einem emotionalen Statement in den sozialen Medien sprach die 27-Jährige einerseits über ihre andauernden Rückenprobleme und über den Krieg in ihrer Heimat.