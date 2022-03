Bundesliga: Polizeikosten-Streit landet beim Verfassungsgericht

Die DFL, die in der juristischen Auseinandersetzung bereits zweimal unterlegen war, hat Verfassungsbeschwerde beim höchsten deutschen Gericht in Karlsruhe eingereicht.

In der Vergangenheit hatten das Oberverwaltungsgericht Bremen und das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig festgestellt, dass die Beteiligung des Profifußballs an Polizeikosten grundsätzlich rechtmäßig sei.