David Beckham und seine Familie wurden offenbar ausgeraubt

Schockmoment für die Familie Beckham nach dem Einbruch in ihre Villa im Westen Londons © Imago

Schockmoment für die Beckhams. Die Familie war offenbar während eines Einbruchs in der Millionen-Villa anwesend.

Wie ‚The Sun‘ berichtet, sei ein maskierter Einbrecher in eines der Gästezimmer im Obergeschoss der Villa im Westen Londons eingebrochen. Der Vorfall habe sich bereits am Abend des 28. Februars ereignet und der Täter habe Designerklamotten und Elektroartikel im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen lassen.