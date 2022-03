Bundesliga: Becherwerfer wird angeklagt

Die Staatanwaltschaft in Bochum hat gegen den Becherwerfer Anklage erhoben. So lautet die Anklageschrift.

Nach dem Becherwurf-Skandal während des Heimspiels des VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach hat die Staatsanwaltschaft in Bochum Anklage gegen den Tatverdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben.

Das gab die Behörde gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Bochum am Freitag bekannt.

Im Spiel des VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach (0:2) war am 18. März Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann an der Seitenlinie aus einer der vorderen Reihen von einem Bierbecher am Kopf getroffen worden.