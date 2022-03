Champions League: Klubs bestehen auf umstrittener Wild-Card-Qualifikation

Vor allem die umstrittenen Wild-Cards (insgesamt vier) sorgten erst kürzlich wieder für Unmut. Ab 2024 dürfen unter anderem zwei Teams an der Champions League teilnehmen, obwohl sie sich nicht über ihre heimische Liga dafür qualifiziert haben.

CL-Quali durch Hintertür? ECA macht Druck

Die mächtige Klubvereinigung ECA, deren Vorsitzender PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi ist, hat bei ihrer Generalversammlung am 29. März nochmals bekräftigt, das umstrittene Wild-Card-System bei der UEFA einfordern zu wollen. (BERICHT: Kommt die Super League doch?)

Gegen diese Hintertür-Regelung hatte sich zuvor der europäische Ligenverband European Leagues ausgesprochen. Die Organisation, der auch die DFL angehört, forderte, dass mehr nationale Meister an der CL teilnehmen dürfen.

Stand jetzt geht von den vier Wild Cards nur eine direkt an den Meister aus dem Qualifikationspool, der im Fünf-Jahres-Koeffizienten am besten platziert ist. Ein weiterer fixer CL-Startplatz wird über die Liga vergeben, die in der UEFA-Fünfjahreswertung auf dem 5. Platz liegt (aktuell wäre das Frankreich).