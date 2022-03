Moritz Seider: "WM schwirrt bereits in meinem Kopf rum"

"Ich habe Toni Söderholm schon nach dem Aus der NHL-Spieler für Olympia gesagt, dass er auf mich zählen kann", schrieb Seider in seinem NHL-Blog: "Für mich ist es immer eine große Ehre, das Land vertreten zu dürfen. Die WM schwirrt natürlich bereits in meinem Kopf rum."

Auch Grubauer ist bereit für Eishockey-WM

Seider spielt in Detroit eine überragende Debütsaison, beim 4:5 gegen die New York Rangers am Mittwoch gelangen ihm bereits seine Scorerpunkte 43 und 44 - in 67 Spielen.