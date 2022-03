Valorant-Profi wegen pro-russischer Kommentare suspendiert

Der russische Valorant-Profi Andrey „BraveAF“ Gorchakov wurde von dessen eSports-Organisation Fnatic aus dem Kader gestrichen. Grund sind pro-russische Kommentare über die Lage in der Ukraine.

Die Situation in der Ukraine ist nach wie vor äußerst angespannt, auch wenn sich das Militär bislang erfolgreich gegen die russischen Invasoren zur Wehr setzen konnte und kann. Nun wurde mit Andrey „BraveAF“ Gorchakov bei Fnatic ein Spieler suspendiert, der sich offensichtlich positiv über das Vorgehen der russischen Streitkräfte in der Ukraine äußerte, dem Westen den Niedergang der Sowjetunion zuschreibt und nun den Untergang der CIS-Region (Commonwealth of Independent States) beschwört.