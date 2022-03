Anzeige

WM Auslosung 2022: DFB droht schweres Los - Lostöpfe stehen fest WM-Auslosung: DFB-Team nur in Topf zwei

SID

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der Auslosung für die WM in Katar in Topf zwei und könnte somit früh auf ein Topteam treffen.

Dies ergibt sich aus der am Donnerstag veröffentlichten neuen Weltrangliste des Weltverbandes FIFA, in der das DFB-Team lediglich auf Rang zwölf platziert ist. Einzig Gastgeber Katar war für Topf eins gesetzt, ansonsten wurden die Töpfe gemäß der Reihenfolge der Nationen in der Rangliste gefüllt. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Brasilien zog im März-Ranking am bisherigen Spitzenreiter Belgien vorbei. Da drei Teams noch über die interkontinentalen und die europäischen Play-offs im Juni ermittelt werden müssen, werden in Topf vier drei Platzhalter verwendet. Die Lostöpfe für die Auslosung im Exhibition and Convention Centre von Doha am Freitag (18.00 Uhr) im Überblick:

TOPF 1:

Katar, Brasilien, Belgien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien, Portugal

TOPF 2:

Mexiko, Niederlande, Dänemark, Deutschland, Uruguay, Schweiz, USA, Kroatien

TOPF 3:

Senegal, Iran, Japan, Marokko, Serbien, Polen, Südkorea, Tunesien

TOPF 4:

Kamerun, Kanada, Ecuador, Saudi-Arabien, Ghana, Sieger Wales - Schottland/Ukraine, Sieger Costa Rica - Neuseeland, Sieger Vereinigte Arabische Emirate/Australien - Peru