Deutschland Tour 2022: Prolog zum Start in Weimar

Ein Prolog in Weimar zum Auftakt, die Königsetappe mit einer Bergankunft im Breisgau: Mit einer vielseitigen Strecke will die Deutschland Tour bei ihrer vierten Auflage seit der Wiedereinführung ihr Profil im internationalen Kalender schärfen.

Das Rennen, das von vier auf fünf Tage erweitert wird, führt über insgesamt 710 Kilometer und mehr als 11.000 Höhenmeter. Das gaben die Veranstalter im Rahmen der Streckenpräsentation am Donnerstag bekannt.

Nach dem Startschuss am 24. August in Weimar führt der Kurs über die Zielorte Meiningen, Marburg und die Bergankunft an der Bergstation Schauinsland nach Stuttgart.