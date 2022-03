Heike Ullrich zur neuen DFB-Generalsekretärin ernannt

Nach gut einem Jahr in kommissarischer Funktion wird Heike Ullrich offiziell erste Generalsekretärin in der 122-jährigen Geschichte des DFB.

Nach gut einem Jahr in kommissarischer Funktion wird Heike Ullrich offiziell erste Generalsekretärin in der 122-jährigen Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die Berufung der früheren Stellvertreterin, die seit dem Rückzug von Friedrich Curtius im Mai 2021 bereits interimsmäßig als Generalsekretärin arbeitet, erfolgte erwartungsgemäß auf Vorschlag des neuen DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf.

"Wir bewegen uns in herausfordernden und sehr dynamischen Zeiten, gleichzeitig stehen in den kommenden Monaten und Jahren herausragende Fußballereignisse an, die große Chancen für den Fußball und den DFB bieten", sagte Ullrich, die am Donnerstag mit Neuendorf beim Kongress des Weltverbands FIFA in Katar weilte: "Die Bewältigung der Herausforderungen genauso wie die Nutzung der Chancen kann nur im Team und gemeinsam geschehen."