WM 2022: Ghana-Präsident will Otto Addo nach Qualifikation "kidnappen" - Marco Rose reagiert

Otto Addo führt Ghana als Interimstrainer zur WM nach Katar. Der Präsident des Landes will den BVB-Talentecoach nicht mehr gehen lassen und scherzt.

Otto Addo ist zu einem Helden in Ghana aufgestiegen.

Der Talentecoach des BVB hat das Land als Interimstrainer zur WM nach Katar geführt und wird in seinem Heimatland dafür gefeiert. (DATEN: Tabellen der WM)

Selbst Präsident Nana Akufo-Addo rief nach dem 1:1 im Rückspiel gegen Nigeria nach einem 0:0 im Hinspiel beim Trainer an.

Ghana: Präsident scherzt mit Addo

„Wenn du zurückkommst, werden wir dich kidnappen. Wir werden dir nicht erlauben, nach Dortmund zurückzukehren. Sobald du herkommst, werden wir dich nicht wieder gehen lassen“, scherzte der Politiker in dem gefilmten Gespräch.

Akufo-Addo hatte ausgerechnet Geburtstag an dem Tag des entscheidenden Spiels und meinte: „Das war das bestmögliche Geschenk.“ Auch die Spieler feierten Addo und trugen ihn in der Kabine auf Schultern. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

WM für Addo „kein Thema“

Doch nach diesem Erfolg endet das Engagement des BVB-Trainers. Er sollte nur in den beiden Partien an der Seitenlinie stehen. Wie es nun weitergeht, ist offen. Der WM-Job sei aber aktuell für Addo „kein Thema“.

Rose witzelt wegen Addo

Ghana hat einen turbulenten Start in das Jahr hingelegt. Der vorherige Nationalcoach Milovan Rajevac wurde nach einem enttäuschenden Vorrunden-Aus im Afrika Cup entlassen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

BVB: Addo gegen Leipzig dabei

Addo, der zwischen 1999 bis 2005 in 15 Partien das Trikot der „Black Stars“ trug, sprang ein. Und führte das Land nach 2006, 2010 und 2014 erst zum vierten Mal zur WM. Nun widmet sich der Mann, der in Hamburg geboren und aufgewachsen ist und Sohn eines ghanaischen Arztes ist, wieder seiner Aufgabe im Verein.

Schon am Donnerstag soll er beim BVB-Training dabei sein, am Samstag steht das Topspiel gegen RB Leipzig an.