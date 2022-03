Baumgart zu Modeste-Vertrag: "Verein muss das Tempo vorgeben"

In der Vergangenheit habe sich der Klub "treiben lassen von Beratern, Spielern und gewissen Situationen. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann". Zudem verwies Baumgart auf die Entwicklung des Topstürmers in den vergangenen Monaten, "die ist super. Wenn wir das gleiche Gespräch allerdings vor einem Dreivierteljahr geführt hätten, weiß ich nicht, wie die Antwort dann ausgefallen wäre. Jetzt tun alle so, als ob der FC ohne Tony nicht mehr kann. Doch, das kann er."