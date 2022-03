Tennis: Tsitsipas gibt Zusage für Rasenturnier in Halle

Stefanos Tsitsipas wird in Halle an den Start gehen © AFP/SID/BEN STANSALL

Beim Rasenturnier in Halle/Westfalen schlägt ein weiterer Topspieler auf. Der Grieche Stefanos Tsitsipas gab seine Zusage.

Halle Westfalen (SID) - Beim Rasenturnier in Halle/Westfalen (13. bis 19. Juni) schlägt ein weiterer Topspieler auf. Der Grieche Stefanos Tsitsipas, derzeit Weltranglistenfünfter, gab seine Zusage für das Vorbereitungsturnier auf Wimbledon. Das teilten die Veranstalter mit. Weitere Top-10-Spieler in Halle sind Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) und US-Open-Champion Daniil Medwedew (Russland).

Tsitsipas (23) kommt nach 2018 zum zweiten Mal nach Halle. Vor vier Jahren war er in der zweiten Runde ausgeschieden. Rasen gehört nicht zu den bevorzugten Belägen des French-Open-Finalisten. In Wimbledon verlor er bei den vergangenen beiden Austragungen jeweils in der ersten Runde.