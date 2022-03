WM 2022: Iran fürchtet WM-Ausschluss, weil Frauen aus Stadion ausgesperrt werden

Wird der Iran von der Weltmeisterschaft in Katar ausgeschlossen? Weil Frauen aus dem Stadion ausgesperrt werden, könnte es nun Konsequenzen geben.

Der iranische Fußball-Verband fürchtet den Ausschluss von der Weltmeisterschaft in Katar.

Weil Sicherheitskräfte iranischen Frauen den Zugang zum Heimspiel gegen den Libanon am Dienstag mit teils gewaltsamen Methoden verwehrt hatten, drohen nun Konsequenzen von Seiten der FIFA. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Mehrere hundert Frauen hatten vor dem Imam-Resa-Stadion in Maschhad gegen ihre Aussperrung protestiert, nachdem sie sich zuvor Tickets gekauft hatten. In den Sozialen Medien kursieren Bilder von Frauen, die mit Pfefferspray zurückgedrängt wurden. Dieses soll über verschlossene Zugangstore hinweg in die Menge gesprüht worden sein.